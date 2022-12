Le 13H fête Noël : les Saint-Jacques à la normande

Place à la préparation de la sauce aux échalotes et aux poireaux. C'est reparti pour une poêlée. Poireaux sués, échalotes revenues, il faut cuire les coquilles et recouvrir le tout par de la crème. En Normandie, on ajoute toujours un morceau de beurre dans la crème pour la rendre onctueuse à souhait et une cuillère de vinaigre de cidre.

Le plat est terminé. Place au dressage. Pour une belle assiette de Noël, il faut des petites pommes pour la décoration. Avec Véronique, tout est dans le détail. Les Saint-Jacques à la normande s'accompagnent très bien d'une bonne bouteille de cidre avec modération bien sûr.