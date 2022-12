Le 13H fête Noël : les rissoles de Savoie

Comme un bonbon, une friandise de Noël, voici les généreuses rissoles aux poires. Il faut : 5 kilos de fruits, 500g de beurre, un kilo de farine, du sucre, du lait et du vin rouge. Pour une bonne pâte feuilletée, Martine et son petit voisin mélangent d’abord la farine et le beurre. Il faut que la pâte soit comme de la pâte à modeler. C’est parti pour dix minutes d’effort.