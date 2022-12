Le 13H fête Noël : pain au beurre et chocolat créole aux Antilles

Pour commencer, il faut réunir les ingrédients pour le pain au beurre. Mélangez la farine, le beurre, le sel, les œufs, la levure, le sucre de canne et le lait au pétrisseur jusqu'à obtenir un ensemble bien élastique. Il faut fleurir légèrement la pâte et laisser reposer 25 minutes dans un milieu humide. À noter : l'astuce de Pascal pour un pain au beurre bien doré, c'est le jaune d'œuf. On enfourne la recette pendant 25 minutes à 180 degrés.