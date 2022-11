Le 13H fête Noël : tatin d'endives dans les Hauts-de-France

Pour l'aider à cuisiner, Fabienne a invité Michel, 86 ans. Celui-ci a créé la Confédération de l'endive dans la région. Mais revenons aux fourneaux. En compote dans la casserole, il est temps de sucrer les endives avec un sucre spécial : la vergeoise. C'est d'ailleurs le sucre typique des gens du Nord. Ensuite, il faut faire une pâte brisée et préparer le caramel qui viendra tapisser le fond des ramequins. On y ajoutera les endives bien cuites et par-dessus, la pâte. Faire cuire le tout au four pendant 20 minutes.

La tatin d'endives, c'est facile à faire, léger et pas cher. Le tout arrosé d'une bonne bière ambrée, voilà un joyeux Noël !