Le grand format : la recette de l'incroyable succès des livres de cuisine

Des manuels de pâtisseries à ceux sur la charcuterie, en passant sur les recettes végétariennes, celles inspirées par les films, rapides et faciles ou autour d'un seul produit, plus d'un millier de livres de recettes sortent chaque année, pour tous les goûts et sur tous les thèmes. En tout 6,8 millions de livres de recettes se sont vendus en France en 2021, avec en tête les cuisines du monde.