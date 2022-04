Les épinards en vert et contre tout !

Chez les Gosselet, on cueille les épinards depuis quatre générations. Et à chaque fois, c'est tout un symbole qui rend ces maraîchers heureux. "C'est le printemps, parce que quand ils sont beaux comme ça, souvent, on voit le soleil en même temps et ça fait du bien. Et en même temps, c'est la course qui démarre pour planter et semer afin de remplir le jardin", affirme Éric Gosselet, maraîcher.