Les fondus de la raclette suisse

Pour percer le secret de son goût inimitable, il faut se lever tôt. Les vaches d'Hérens, originaires du Valais, passent l'été dans les alpages et l'hiver dans cette étable. Trapues, musclées, elles ne mangent que de l'herbe et produisent deux fois moins de lait que les autres vaches laitières. Après la traite, le lait est transporté à la fromagerie à deux kilomètres de l'étable. Il en faut 45 litres obligatoirement crus pour fabriquer chaque meule de 5 kg. Chaque meule porte le nom et le numéro de son alpage et de sa laiterie. Depuis 2007, la raclette du Valais bénéficie d'une AOP. La suite dans le reportage ci-dessus.