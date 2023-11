VIDÉO - Les Français de plus en plus fans du beurre de cacahuètes

Le beurre de cacahuète est le produit américain par excellence que la PME Menguy's veut promouvoir en France. Les pots sont quelques dizaines de centimes plus chers que les pâtes à tartiner au chocolat et pourtant, les ventes ont augmenté de 26 % en un an. Le succès attise désormais les convoitises des grands industriels français.

Le géant des compotes de fruits Andros s'attaque à ce nouveau marché et à cette nouvelle culture. L'entreprise a d'ores et déjà lancé sa production de beurre de cacahuètes, dans sa nouvelle usine "Be Nuts" de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, avec des cacahuètes importées d'Argentine pour le moment. Première étape, la torréfaction. Elles sont ensuite broyées puis mélangées à d'autres ingrédients, cette fois, un peu moins diététiques comme du sucre et du beurre de cacao.