Les secrets d’une bonne blanquette de veau

Une invitation autour d'un incontournable de la gastronomie française. Le plat chaleureux par excellence et une préparation avec des légumes de saison que Louis-Olivier Vitté, un amateur de blanquette prend le temps de choisir dans l'épicerie du village. Mais avant de passer à table, un petit détour par ce hameau de quelques maisons. Un vignoble et une cave dans laquelle du vin paillet et de quoi parfaire la recette.