Le succès du biscuit est tel que plusieurs marques en proposent aujourd'hui. Mais plus que de petits gâteaux, ce qui plaît le plus, c'est son image, symbole de Nantes. Une boutique bien connue des Nantais vend d'ailleurs divers cadeaux à son effigie. L'ancienne usine de fabrication, elle, est devenue lieu de culture et de restauration. En cuisine, on y prépare le gâteau au Petit Beurre, un dessert sur plusieurs couches et qui nécessite une soixantaine de biscuits. Coupé en parts, c'est un régal. Un délice qui fait honneur à ce biscuit simple, devenu intemporel.