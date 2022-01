Litchi, le bonbon de La Réunion

Le litchi est un fruit tropical. Les conditions sont idéales pour sa culture à l'est de La Réunion. Pour les cueillir, il faut être un peu acrobate. Cette famille en produit depuis plusieurs générations. "Les arbres ici sont plus vieux que moi, ils ont plus de 100 ans", lance la maman. C'est une véritable fierté familiale que Raphaël, le fils, défend plutôt bien : "Nos litchis sont plus sucrés, plus rouges, contrairement aux litchis de Madagascar, de Maurice, ça reste les meilleurs. Les litchis de La Réunion sont les plus mis en valeur".