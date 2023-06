VIDÉO - Longtemps boudé, le petit-déjeuner fait un retour en force sur les tables françaises

Pour profiter de cet engouement, les professionnels du petit déjeuner ont mis sur la table des nouveautés pour inciter l’achat gourmand : pain sans croûte, gamme bio, valeur nutritive améliorée, nouvelles saveurs et prix abordables. Résultats : les ventes de pains emballés, de beurre et de café ont augmenté de plus de 15%. Près de huit Français sur dix estiment le café comme indispensable pour démarrer la journée.