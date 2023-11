VIDÉO - Marmite, financier, salade : connaissez-vous l'origine des mots qui nous mettent l'eau à la bouche ?

Dans un registre plus réconfortant que la salade, on y concocte de bons petits plats : la "marmite". Au Moyen Âge, c'était un adjectif pour qualifier quelqu'un d'hypocrite. Contrairement à la poêle, ouverte et plate, une marmite est profonde. Elle cache son contenu... Sous le couvercle, on ne sait pas ce qui se mijote, et qui semble "marmonner".