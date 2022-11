Maroilles, une odeur de légende

Le rouge est une bactérie présente dans la brique et dans l'air. C'est en partie elle, qui donne son goût si particulier au fromage. Pour obtenir une bonne saveur, il faut aussi du bon lait. Et ça, c'est le rôle de Samuel. Ses vaches pâturent 200 jours par an sur un sol humide et très riche. Le lait est récupéré à la ferme tous les jours. Il est ensuite transformé dans une salle, chauffé à 28 °C très humide. Aurélie et les autres fromagères s'occupent du brassage et du moulage.