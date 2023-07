VIDÉO - Melon : deux recettes originales pour vos tablées d'été

Diane nous propose une soupe froide délicieuse et rapide à faire, comme le montre la vidéo en tête de cet article. Il suffit de préparer votre melon, le concombre et la tomate. Le jus ne sera pas suffisant. Alors, Diane a son ingrédient secret : de l'eau pétillante. Il ne reste qu'à mixer et à assaisonner. Pour le dressage, elle ajoute quelques fraises et de la mozzarella.