VIDÉO - Menu du Nouvel An : les Halles Paul Bocuse à Lyon, l'inspiration pour tous les fins gourmets

Planifier son repas n'est cependant pas une mauvaise idée cette année pour ne pas faire exploser son budget : avec l'inflation, le prix des produits de fête ont presque tous augmenté. En moyenne, comptez 25 centimes de plus par tranche de saumon, 5% d'augmentation pour le champagne et 30% pour le foie gras, exceptionnellement plus rare cette année à cause des conséquences de la grippe aviaire. La douzaine d'huîtres, elle aussi, vous coûtera en moyenne un euro plus cher.