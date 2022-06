Canicule : quels sont les aliments qui hydratent le plus ?

C'est inédit à cette période de l'année. En cette mi-juin, la France s’apprête ainsi à vivre sa canicule la plus précoce jamais observée depuis le début des relevés météo : le mercure atteindra ou dépassera localement les 40°C sous abri. Le plus important pour affronter cet épisode exceptionnel nécessitant une vigilance particulière pour les personnes sensibles et exposées ? Rester hydraté.

Car quand il fait très chaud, il faut boire plus, pour compenser l'eau qu'on perd en transpirant. Pour autant, il ne faut pas non plus trop boire. La bonne solution ? Boire un peu plus d'eau que d'habitude et compenser en se nourrissant d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau. TF1info vous donne la liste* des aliments les plus hydratants :