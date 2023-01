Moins de viande, plus de traiteur : les bouchers s'adaptent aux nouvelles habitudes des Français

Les artisans bouchers sont également réputés pour leurs conseils. "On apprend toujours plein de choses, on échange des recettes aussi", "il sait conseiller sur la quantité et sur la qualité", confient des clientes. La qualité de la viande, contrairement aux idées reçues, ne se limite pas aux morceaux les plus nobles et les plus chers. Se faire plaisir sans trop dépenser, un argument qui devrait rendre les bouchers encore plus sympathiques.