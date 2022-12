Noël : comment bien choisir son foie gras ?

Il existe trois catégories bien définies, le foie gras entier, le foie gras et le bloc de foie gras. Il est possible de l’acheter frais, mi-cuit ou en conserve. Le foie gras cru est lui-même classé en trois catégories, du plus au moins qualitatif : "extra", "premier choix", "tout venant". Il faut noter que le foie gras haut de gamme porte la mention "mi-cuit". Cuisiné poêlé, plus coûteux et plus qualitatif, il peut aussi se déguster en tranches à l’entrée.

Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le charcutier de l’hypermarché Auchan de Périgueux Marsac (Dordogne) recommande à nos journalistes le foie gras mi-cuit : "puisqu’il a été cuit moins longtemps, il est plus frais et plus fort en goût, il a plus de caractère".