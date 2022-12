Noël : la pâte de fruits, une spécialité auvergnate qui fait l'unanimité

Dans le village d'Orcival (Puy-de-Dôme), Philippe Juilhard propose des recettes spéciales pour Noël. Une recette de pâtes de fruits à faire à la maison. Il est le premier de sa famille de confiseurs-chocolatiers à proposer des pâtes de fruits. Dans sa grande marmite, Philippe a mélangé un kilo de pomme, un kilo de sucre et 400 grammes de jus de pomme. Et après 24 heures au frigo, rien ne vous empêche de goûter ces douceurs. Si toutefois, vous ne voulez pas vous retrouver derrière les fourneaux à Noël, les boîtes de 200 grammes de pâtes de fruits sont vendues entre dix et douze euros le kilo.