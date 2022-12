Noël : les savoureuses bûches de nos artisans

L'incontournable bûche est en quelque sorte le bouquet final du repas de Noël. Dans les vitrines de nos boulangers-patissiers, elles attirent tous les regards et chacun a sa préférence, chez les petits comme chez les grands. Pour obtenir cette touche d'originalité et pour que ce soit aussi beau que bon, nos artisans travaillent dessus depuis des mois.