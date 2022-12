Nouvelles mesures contre l’épidémie de grippe aviaire : va-t-on manquer de volailles pour les fêtes ?

Sur ce marché près de Nantes, les vendeurs de volailles voient arriver de nouveaux problèmes d'approvisionnement. "On va devoir s'approvisionner autre part. On risque de perdre cette qualité locale, et surtout, on risque de perdre les éleveurs", selon Benoît Suteau, éleveur et commerçant. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les clients passent déjà leurs commandes. Le canard est particulièrement touché par la crise. L'épidémie a réduit les volumes, l'inflation a augmenté le prix. De nombreux Français pourraient y renoncer pour les fêtes.