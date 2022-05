Nutri-score : le cassoulet bien noté

Et justement, l'UFC-Que Choisir réhabilite les produits locaux. Selon l'association de consommateurs, une large majorité des aliments traditionnels obtient un nutri-score favorable. En tout, 588 plats et produits locaux ont été testés et plus de la moitié d'entre eux sont bien notés, et même recommandés. C'est le cas de la potée auvergnate, du porc noir de Bigorre et du cassoulet. Dans la halle de Carcassonne, ce charcutier se réjouit que ce plat composé de viandes et légumes soit mis à l'honneur.