Petit-déjeuner : il va vous coûter plus cher !

Il est supposé être le repas le plus important de la journée. Depuis le début de l'année, il est surtout devenu le plus coûteux. Plus 5 à 10 centimes pour votre baguette de pain, les marques premiers prix de café plus 15 centimes et les céréales plus 3 centimes sur un produit de marque distributeur, même votre jus d'orange pourrait bientôt devenir un produit de luxe. Vous l'avez déjà constaté.