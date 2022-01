Plat maison ou plat industriel : comment faire le bon choix ?

Aujourd'hui, ces plats préparés représentent 4% du budget courses de Français. Et les consommateurs sont nombreux à penser qu'ils sont plus chers que la cuisine maison. Des chercheurs ont comparé un par un les prix des plats cuisinés avec l'équivalent des ingrédients nécessaires à leur réalisation. Faire sa soupe maison coûte plus cher que de l'acheter en boîte par exemple, 1,39 euro contre 1,04 euro.