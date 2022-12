Caviar : comment ce produit de luxe est-il devenu plus accessible ?

Quels sont les secrets de la grande distribution ? Les huit enseignes que nous avons sollicitées n’ont pas souhaité nous parler de leur caviar. Pour décrypter ce marché et ces écarts de prix, nous sommes allés dans la région de Bordeaux, à la rencontre d’un artisan éleveur qui vend son caviar deux à trois fois plus cher qu’en grande surface. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.