VIDÉO - Produits de région : connaissez-vous le goyavier, la perle rouge de La Réunion ?

Il a des allures de tomate cerise, et un goût plus sucré qui le rapproche de la fraise : voici le goyavier. Chaque année dans l'est de l'île de La Réunion, au pied des montagnes, c'est une ruée vers l'or pour dénicher ces petites perles rouges. De la même famille que la goyave, ce fruit est beaucoup plus petit, et plus riche en vitamine C. L'arbuste qui le porte, aux tendances invasives, est appelé "goyavier de Chine"... alors qu'il est originaire d'Amérique du Sud.