Produits du monde : une mine d'or pour les grandes surfaces

Et voici le top 3 de vos destinations culinaires préférées. Troisième marche du podium, le Vietnam et ses traditionnels nems et pâtés impériaux plus 19 % de vente en un an. Plus surprenant deuxième, pop-corn, beurre de cacahuète ou macaroni, ce sont bien sûr les États-Unis. Mais les grands gagnants les voilà, plus 45% de ventes pour les sushis japonais. Et ça tombe bien, dans un autre supermarché, ils sont cuisinés juste devant vos yeux. Ces stands, c'est l'autre stratégie des grandes surfaces pour vous convertir aux produits du monde. Le nombre a été multiplié par 30 ces dix dernières années.