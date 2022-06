Quatre à table : des fleurs à croquer

Maintenant, direction le marché d'Antibes, qui sent déjà bon l'été, pour acheter des légumes de saison comme les fèves, incontournables de la cuisine méditerranéenne. Aubergines, tomates, poivrons, courgettes, total des légumes, 9,63 euros. Pour le dessert, des fraises du pays et du fromage frais, le tout pour 7,40 euros. Reste à choisir le poisson et le budget est serré : deux filets de merlan pour 6,84 euros. Découvrez en cuisine chaque étape pour la préparation des plats.