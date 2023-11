VIDÉO - "Quatre à table" en Corse : un menu autour de la clémentine

Les plus belles clémentines se trouveraient en Corse. C'est là-bas que s'est rendu TF1 pour un "Quatre à table" dédié à cet agrume de saison.

C'est la pleine saison des clémentines et elles embaument les vergers corses, que l'on découvre dans la vidéo ci-dessus. Pauline Juillard a accepté de nous préparer un repas "tout clémentine", avec un budget de 30 euros pour quatre personnes, le principe du "Quatre à table" de TF1. Pour l'entrée, nous prenons un pot de Brocciu à base de petit-lait de brebis et six œufs frais serviront pour le dessert. Chez le primeur, nous commandons des pommes de terre et des endives. Et pour le plat de résistance, nous prenons du porc corse.

Nous nous rendons ensuite dans la ferme-auberge de Pauline. En cuisine, nous préparons de la salade d'endives avec du Brocciu et de la clémentine, une entrée légère. Pour le plat, les clémentines sont délicieuses lorsqu'elles sont confites. Une cuisson longue et douce dans une bonne quantité de sucre. Le caramel de la clémentine va nous servir pour faire du porc laqué. Les côtes sont largement badigeonnées et vont cuire à four très chaud. Accompagnés de pommes de terre, les travers se dégustent avec les doigts. Pour le dessert, nous dégustons des beignets soufflés avec un zeste de clémentine.

Retrouvez le détail de notre menu autour de la clémentine dans le reportage en tête de cet article.