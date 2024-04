VIDÉO - Quatre à table intergénérationnel : "Mamie et Math", la cuisine en famille

Qui dit vacances, dit aussi plus de temps pour cuisiner. Le "Quatre à table" de TF1 est ce samedi est une histoire de famille. L'occasion de réviser la recette du mythique gâteau au yaourt.

Ce défi, c'est nous qui l'avons confié à Mathieu et à Andrée, bien connus sur les réseaux sociaux sous les pseudos de "Mamie et Math", sous lesquels ils transmettent avec humour leurs meilleures recettes. Ils devront pour cela respecter la règle immuable du "Quatre à table" : un prix de revient maximal de 30 euros pour quatre personnes.

Pour l'entrée, on achète un petit fromage de chèvre frais qui servira de millefeuille pour les betteraves. Puis le plat, une tourte aux pommes de terre et aux lards. Et pour le dessert, ils ont prévu un gâteau au yaourt.

En cuisine, on commence paradoxalement par le classique gâteau au yaourt. Mélangez le sucre avec de la farine, un peu de levure et deux œufs. Une fois que c'est bien fouetté, il est temps de l'enfourner à 180 °C pendant 30 minutes.

Pour la préparation de la tourte, disposez la première pâte feuilletée, ajoutez les pommes de terre, les lardons précuits, les morceaux de bûche de chèvre, la crème fraîche, et enfin, recouvrir de la seconde pâte feuilletée. Une dernière étape, l'entrée. Au moment de dresser, grand-mère et petit-fils ne sont pas tout à fait d'accord. Une tranche de betterave, une tranche de chèvre, quelques feuilles de mâches et d'arômes du jardin, et le tour est joué.

Retrouvez les détails de ce menu de Mamie et Math dans la vidéo en tête de cet article.