VIDÉO - Quatre à table : l’asperge dans tous ses états

Nous voici au pied du Luberon pour un rendez-vous avec l'une des stars du printemps, l'asperge verte de Provence, et un chef qui la cuisine dans tous ses états. Le 13H de TF1 s'est rendu chez un producteur en pleine récolte, à Mallemort (Bouches-du-Rhône), dont le terroir semble béni pour le légume. Nicolas Botterao les vend directement sur son exploitation. Et il donne sa technique pour bien les choisir : "Ce petit bruit signifie qu'elles sont fraîches et qu'elles ont été ramassées récemment", indique-t-il dans le reportage du 13H en tête de cet article.