Quatre à table : l’aubergine à l’honneur pour une rentrée pleine de bonnes résolutions

Une fois en cuisine, il entame la première étape de l'entrée, le millefeuille d'aubergine et de tomate. Il découpe les légumes en conservant la peau, riche en vitamines. Une fois arrosée d'huile d'olive, Eric rajoute les épices, notamment du sel italien aromatisé au poivron et à la tomate. Puis, on met au four pendant 30 minutes, à une température de 100 degrés. Pour le plat principal, le caviar d'aubergine, celle-ci est coupée en deux. L'assaisonnement reste le même, tout comme la cuisson. Quid du dessert ?