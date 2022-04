QUATRE À TABLE - La recette d'un ancien cuisinier de l'Élysée pour un menu présidentiel à 30 euros

François Hollande "aimait bien la volaille", raconte encore Eric Duquenne en abordant le plat principal, "et tout ce qui est poisson". Ce sera donc "un mélange terre et mer" en hommage à cet autre locataire de l'Élysée. Un somptueux grenadin de volaille naît sous les doigts du chef, constitué d'une escalope de volaille et d'une langoustine. Additionné de la purée qu'affectionnait le président socialiste, et qui, rapporte le cuisinier en passant, était aussi celle qu'aimait Jacques Chirac avant lui.