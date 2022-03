Quatre à table : la science dans l'assiette

Pour le plat principal et la mise en bouche, il achète des crevettes à la poissonnerie. Puis un passage à la crèmerie pour du parmesan, du lait, des œufs et un pot de crème. Devant un étal de fruits et légumes, il choisit divers condiments : oignons, ail, échalote, orange et carotte. Sans oublier de passer à l’épicerie pour du riz et du beurre.