Quatre à table : le fromage Saint-Nectaire à l'honneur

Dans le panier : douzaine d’huîtres, filet de poulet, un chou vert frisé, un poireau, une patate douce et enfin le Saint-Nectaire à base de lait cru, avec un pot de crème. Au menu : une entrée assez audacieuse avec des huîtres gratinées au Saint-Nectaire, des roulés de volaille au Saint-Nectaire, qui est un choix moins risqué et plus économique, en plat. Et pour le dessert, de la panna cotta au Saint-Nectaire. Pour l'ensemble de ce menu, les recettes sont atypiques, sans compter que le goût crémeux du fromage se marie parfaitement à toutes les saveurs.