VIDÉO - "Quatre à table" : le secret d'un burger avec plus de saveur et moins de calories

À la boucherie, on prend 400 grammes de bœuf haché. Une viande maigre, 5% de matières grasses. Nous façonnerons les steaks nous-mêmes. On achète ensuite les légumes et les fruits chez un producteur d'Île-de-France. On prend des tiges d’échalotes, des tomates, une salade et une botte de carottes dont on utilisera les fanes pour l'entrée.