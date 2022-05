Quatre à table : les spécialités de Whoogy's

Hugo "Whoogy's", créateur de contenu culinaire, a accepté notre défi de ce samedi. Pour un budget de 30 euros, il va nous concocter un repas complet pour quatre personnes, comme au restaurant. Direction le marché pour acheter : carottes, ail, oignons, échalotes, asperges, rhubarbes, citrons et persil plat. Nous prenons également des œufs, du parmesan, du beurre et un peu de crème. Pour terminer les courses, nous faisons un saut chez le boucher et commandons 600 g d'échine de porc.