Quatre à table : savourer le parfum de la forêt avec un menu à base de châtaigne

Surnommée le fruit du pauvre, la Bouche de Bétizac est aujourd’hui une AOP. Les Ardéchois racontent qu’ils ont survécu grâce à elle pendant les famines ou les guerres. Nous achetons 500 g de cette variété de châtaigne à quatre euros le kilo. Et pour le reste, notre chef se laisse guider par les produits de saison : fenouil, butternut, céleris, oignons et oranges. Avant de partir en cuisine, on se procure également une tranche de lard, 50 cl de crème fraîche et de la crème de marrons, spécialité des villes de Privas et d’Aubenas.