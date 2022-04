Quatre à table : tous les secrets des soufflés !

En cuisine, la base du soufflé, ce sont des blancs en neige et une béchamel. La recette serait l'invention d'un certain Antoine Beauvilliers. Pour la garniture, on émince les lardons et les cardes, puis les laisser rissoler avec un peu de beurre dans la casserole. L'un des secrets pour avoir un secret bien gonflé, c'est de beurrer le moule de haut en bas. Les lardons et les cardes vont tapisser le fond du moule. Emmanuel incorpore ensuite les blancs en neige et la béchamel. Il enfourne ensuite le tout pendant 20 minutes à 200 degrés. La deuxième règle : ne jamais ouvrir le four pour vérifier.