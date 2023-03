VIDÉO - "Quatre à table" : tout un menu autour du pain

Pour le sandwich : une fois le pain toasté, on le tartine de mayonnaise et on étale de la chiffonnade de pastrami dessus. Enfin, pour le pain perdu, on mélange les trois œufs, le sucre, le lait et un peu de miel. Stéphane laisse imbiber le pain pendant cinq minutes avant de le frire dans la poêle. Dès qu’ils sont coupés, les fruits sont caramélisés. Il ne reste plus qu’à dresser. Un menu riche en goût et économique pour le porte-monnaie.