En cuisine, tous les champignons sont nettoyés. Nous commençons par le dessert et la crème caramel. D'abord, faire suer les écailleux qui peuvent être remplacés par des champignons de Paris. Ajoutez 50 cl de lait et laissez infuser 20 minutes. Ensuite, blanchir les œufs pour la crème. Pour la tourte aux cèpes, coupez les pommes de terre et les champignons en dé, les cuire avec du beurre et une gousse d'ail. Mélangez la chair à saucisse, les cèpes et les pommes de terre. Ce plat généreux est à mettre en four pendant 30 minutes. Ensuite, le chou-rave doit cuire pour le risotto. Pour un maximum d'onctuosité, ajoutez généreusement du Beaufort râpé et de la crème fraîche.