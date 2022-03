Quatre à table : un menu 100% septième art !

En cuisine, nous commençons à préparer les pâtes à citrouille. Il s'agit d'un dessert emblématique de l'univers d'Harry Potter. Nous préparons une compotée de potimarron avec des pommes caramélisées et quelques noisettes. Ensuite, nous garnissons les chaussons de pâtes brisées avant de les enfourner. L'entrée est encore plus simple à réaliser comme un battement d'aile de Batman. Il s'agit d'une soupe froide avec des poireaux hachés et de la pomme de terre le tout sauté au beurre. Ensuite, le mélange passe au mixeur avec la crème fraîche. La dernière scène de notre menu consiste à refaire les spaghettis de La Belle et le Clochard.