Quatre à table : un menu 100% vapeur

C'était une évidence de lui confier ce défi. Pour commencer, le chef Cyril Gracia cherche le poisson au meilleur rapport qualité/prix pour ne pas dépasser le budget. Pour apporter du goût à son entrée, il veut un fromage de la région forcément. Pour s'accorder avec, les asperges vertes retiennent son attention. Et pour accompagner le poisson, il va travailler les petits artichauts violets qui ont une saveur plus marquée et fine. Et les fruits, qui s'imposent pour le dessert, sont les fraises.