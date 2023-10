VIDÉO - Quatre à table : un menu (pas cher) à base d'algues marines

Après l'écaillage et le filetage des rougets, il faut passer les légumes à la flamme, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Le chef emmaillote le potimarron dans l'algue avec quelques fleurs de fenouil. C'est parti pour 30 minutes au four, préchauffé à 180 °C. Du cru, des chips, une purée parfumée par l'algue rouge, le chef cherche à démultiplier les sensations.