Quatre à table : un menu à la fois diététique et gourmand

Les fruits et légumes sont naturellement essentiels. Nous prenons deux poivrons rouges, deux carottes, un concombre, un peu d'ail, de l'oignon et du citron. Toujours pour l'entrée, trois poireaux dont on fera une fondue pour le plat. Et il faut encore penser au dessert. Le chocolat a mauvaise réputation parce qu'on le dit calorique, mais il est riche en magnésium et a plein d'intérêts. On va le travailler en mousse au chocolat.