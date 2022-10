Quatre à table : un menu à la saveur de la Chartreuse

Rendez-vous au très animé marché de Vienne (Isère) pour acheter du piment d’Ampuis, des tomates, un bouquet d’anis, un oignon et des épinards qui chantent. On va chez le fromager pour prendre du fromage de chèvre. On prend la direction de la boucherie pour du boudin. Enfin, on se rend chez le maraîcher pour acheter des fruits, qui seront servis avec une belle tranche de brioche. Si vous n’avez pas de vieux flacons à porter des mains, le millésime 2022 fera bien l’affaire.