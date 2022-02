Quatre à table : un menu avec des plats de grands-mères

Dans le panier : quatre escalopes bien attendries, deux tranches de jambon, de la mâche, des pommes Golden et Royal Gala, des œufs et enfin du fromage emmental. Quand on cuisine un plat de grands-mères, selon Emmanuelle, on s'attend à des plats "gourmands", des plats traditionnels français. Résultat : les plats sont très protéinés. Alors entre le soufflé au fromage en entrée, les nids d'hirondelle en plat de résistance et le gâteau aux pommes à la poêle au dessert, il n'y a pas de place pour le "régime" !