Quatre à table : un menu bon et vraiment pas cher

Pour traquer les prix bas, on va dans un supermarché de Discount Alimentaire. Première halte : rayon fruits et légumes pour des tomates cocktails, une aubergine et des courgettes françaises. Au rayon crèmerie, on se procure de la Feta, un peu de lait, du beurre et un râpé de fromages. Ensuite, au rayon boucherie pour de la viande de bœuf hachée. À chaque fois, nous choisissons des marques peu connues, qui ne font jamais de publicité. L’essentiel est de bien garder un œil sur les ingrédients.