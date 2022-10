Quatre à table : un menu complet et rapide façon "Seize May"

Il fait ses courses au supermarché, toujours dans un souci de rapidité. Il y vient tous les jours car il poste quotidiennement. Pour notre menu, nous avons besoin de trois poires juteuses, deux aubergines et six pommes de terre. Comme les aubergines de notre entrée seront gratinées à la mozzarella, nous avons aussi pris du lait, du beurre, des œufs, de la ricotta, de la crème semi-liquide et de la mozzarella râpée.